Крупнейшую библиотеку в мире откроют для жителей и гостей Москвы

Уточняется, что учреждение можно будет открыть после того, как библиотека получит функции Российской книжной палаты (РКП). Подразумевается, что она будет соответствовать всем современным стандартам, а также будет технически оснащена.

«Объединение ресурсов, компетенций, профессионалов РКП и РГБ позволит создать современную национальную книжную экосистему, в том числе и в цифровой среде, объединить интересы издателей, библиотек и читателей, дать новые инструменты для продвижения чтения и развития книжного рынка России», — заявил гендиректор РГБ Вадим Дуда.

В учреждении будет активно использоваться потенциал библиотечной сети нашей страны. Она включает в себя около 40 тысяч общедоступных заведений. В целом объединенный фонд составит примерно 200 миллионов документов.