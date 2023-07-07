Культура 07 июля 2023, 17:53 Крупнейший в России киномедиакластер создадут в Москве Мэр Москвы Собянин: крупнейший в России киномедиакластер построят на территории ВНИИМЕТМАШ

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в Telegram-канале о том, что в столице появится крупнейший в стране киномедиакластер. Его создадут на территории ВНИИМЕТМАШ.

Москва — центр отечественной киноиндустрии. В столице снимается больше 90% российских фильмов и сериалов. Сергей Собянин Мэр Москвы

По словам мэра, киноиндустрия нуждается в дополнительных площадках и антуражных локациях, а также квалифицированных кадрах.

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В ответ на эти потребности в столице создадут крупнейший в России киномедиакластер. Его целью станет обеспечение московского кино современными технологическими возможностями.

Собянин уточнил, что с марта этого года начались работы на одной из площадок этого кластера, МЕТМАШ, расположенной на Рязанском проспекте. В результате реконструкции 10 корпусов появятся современные павильоны для съемок, виртуального производства, а также Дом костюма и реквизита и киношкола.

Помимо МЕТМАШа, в рамках кластера создадут Центр визуальных технологий, Инновационный центр разработок для киноиндустрии и еще 12 павильонов. Все объекты завершат к 2026 году. Тем не менее уже сейчас на площадке начались съемки фильмов.

Строительство осуществят на базе советского предприятия ВНИИМЕТМАШ, что позволит использовать уже существующую инфраструктуру. Кластер также будет включать в себя кинопарк «Москино» в Красной Пахре для натурных съемок и обновленную Киностудию имени Горького для создания современного контента.

Мэр добавил, что новые площадки МЕТМАШа не только станут местом работы для профессионалов, но и будут открыты для всех желающих.

Ранее жителям столицы рассказали о новой площадке «Музейный» сети «Москино».