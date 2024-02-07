Культура 07 февраля 2024, 15:33 Крупнейшая за последние годы выставка Союза художников России открылась в Москве

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Самая крупная выставка Союза художников России последних лет открылась в Москве. Об этом сообщил ОТР.

На ней представлены работы художников со всей России. Гости выставки смогут познакомиться с произведениями живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного и народного искусства.

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Работы выставлены в трех локациях: в Крымском Валу, выставочном зале на Беговой и Галерее Союза художников России. Выставка продлится до 25 февраля.

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