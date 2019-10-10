Критиковавший Нобелевскую премию драматург удивился, что ему ее присудили

Драматург Петер Хандке, удостоенный Нобелевской премии по литературе, удивился такому решению Шведской академии. Ранее он называл премию «лживой канонизацией» писателя и призывал к ее отмене.

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«После всех этих ссор я удивлен решением, которое было принято. Это очень смелый шаг по стороны Шведской академии», — заявил он журналистам, собравшимся около дома писателя во Франции.

76-летний литератор добавил, что не считает себя победителем.

«Они доверяют моей работе, но по своей природе я не победитель. Мне не нравится выражение: „Он выиграл Нобелевскую премию“», — отметил Хандке.

При этом после присуждения Нобелевки им овладело «странное чувство свободы».

«Будто бы я безгрешен, хотя это не так», — сказал писатель.

10 октября Шведская академия присудила сразу две Нобелевских премии по литературе — за 2018 и 2019 годы. Лауреатом 2018 года стала Ольга Токарчук, нынешнего года — Петер Хандке.

В прошлый раз премия не вручалась из-за скандала с фотографом Жан-Клодом Арно, мужем бывшего члена Шведской академии Катарины Фростенсон. Несколько женщин обвинили фотографа в сексуальных домогательствах. Также он раскрыл посторонним имена возможных лауреатов. В октябре 2018 года Арно получил два года заключения за изнасилование.