Критики похвалили «Лигу справедливости Зака Снайдера»

Критики позитивно оценили «Лигу справедливости Зака Снайдера». Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По их мнению в фильме много интересных сцен. Он получился сильнее, чем версия Джосса Уидона, а персонажи там отлично прописаны. Несмотря на длину фильма, он вышел нескучным и с отличной компьютерной графикой, заключили критики.

Некоторые сочли, что части персонажей там не хватает эмоций, но поклонники обязательно оценят работу.