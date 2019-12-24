Критики определили пять лучших российских сериалов года

По информации РИА ФАН, результаты исследования показали, что критики предпочитают драмы «Шторм» российского кинорежиссера и сценариста Бориса Хлебникова и «Эпидемия» кинооператора и режиссера Павла Костомарова. Их выпустили видеосервис Start и платформа Premier соответственно. Третье место занял социальный сериал «Трудные подростки» сценариста Рустама Ильясова от онлайн-сервиса More.TV. В первой пятерке оказались также сериалы «Триада» на ТНТ, «Дылды» на СТС и «Жуки» на ТНТ.

Главный редактор «Кино-Театр» Жан Просянов подчеркнул, что за этот год в России произвели много хороших проектов.

По словам руководителя новостной службы «Кино-Театр» Марии Токмашевой, число качественных продуктов в киноиндустрии увеличилось.