Критик высоко оценил картину Черчилля

Арт-критик Елизавета Плавинская заявила, что картина Уинстона Черчилля имеет большую художественную ценность. Об этом сообщила газета «Известия».

Работа под названием «Минарет мечети Аль-Кутубия» была продана за 11,5 миллиона долларов. Плавинская отметила, что популярность художника имеет очень большую роль, и эту цену для картины Черчилля нельзя назвать рекордной. Также она похвалила ее и с художественной точки зрения.

«Можно с уверенностью утверждать, что эта картина гораздо больше понятна зрителям, чем подавляющее большинство супердорогих произведений современного и модернистского искусства», — заключила Плавинская.