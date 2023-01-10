Культура 10 января 2023, 22:10 Критик Василенко: «Сейчас отличный шанс для российского кино»

Читать 360tv в

Кинокритик Андрей Василенко обсудил с «ФедералПресс» успех новой комедии «Чебурашка», которая стала самым кассовым фильмом в истории российского кинематографа.

«Если западные правообладатели закрыли доступ к своим фильмам, то можно выработать другую схему. Сейчас отличный шанс для российского кино», — подчеркнул специалист.

Реклама

Он заметил, что многие критики объясняют успех «Чебурашки» тем, что нет альтернативы. По его мнению, это имеет место в какой-то мере, но на плохие фильмы все бы не ходили.

Реклама

«Чебурашка» — это подтверждение того, что мы можем делать хорошее кино», — добавил собеседник издания.