Критик Соседов призвал не смотреть современное российское кино

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что российским гражданам не стоит смотреть новое «посредственное российское кино», которое часто выдается за «шедевр». Об этом написала «Общественная служба новостей».

В качестве примера Соседов назвал кинокартины «Притяжение», «Вторжение», «Лед», «Движение вверх». По его словам, лучше пересматривать классику советского и мирового кино.

«Считаю, что кинематограф как искусство драматургии, режиссуры и актерской игры давно выродился. А смотреть и пересматривать нужно классику кино. Ну, а по ТВ смотрите, что нравится, что отвечает вашим духовным потребностям», — сказал Соседов.

Он предложил россиянам посмотреть фильмы «Солярис», «Ночи Кабирии», «Восемь с половиной», «Кентерберийские рассказы», «Декамерон», «Земляничная поляна», «Утомленные солнцем», «Место встречи изменить нельзя», а также комедии Рязанова и Гайдая.