Критик сделал прогноз, будет ли успешным фильм Козловского «Чернобыль»
Кинокритик, исполнительный директор Краснодарской школы кино Алексей Двоеглазов сделал прогноз о том, будет ли успешным фильм актера и сценариста Данилы Козловского «Чернобыль», написало РИА ФАН.
По мнению специалиста, прецедент прошлых лет с иностранным сериалом о трагедии под Чернобылем был показателен. Как считает Двоеглазов, интерес к этой теме не угас.
«Надеюсь, фильм Данилы Козловского будет не менее интересным и соберет кассу, на которую рассчитывает автор этого фильма», — подчеркнул кинокритик.
Премьера картины Козловского назначена на 15 апреля.