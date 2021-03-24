Критик сделал прогноз, будет ли успешным фильм Козловского «Чернобыль»

Кинокритик, исполнительный директор Краснодарской школы кино Алексей Двоеглазов сделал прогноз о том, будет ли успешным фильм актера и сценариста Данилы Козловского «Чернобыль», написало РИА ФАН.

По мнению специалиста, прецедент прошлых лет с иностранным сериалом о трагедии под Чернобылем был показателен. Как считает Двоеглазов, интерес к этой теме не угас.

«Надеюсь, фильм Данилы Козловского будет не менее интересным и соберет кассу, на которую рассчитывает автор этого фильма», — подчеркнул кинокритик.

Премьера картины Козловского назначена на 15 апреля.