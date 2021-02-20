Критик рассказал, как неуместность подпортила «Сибирский цирюльник» Михалкова

Кинокритик, член киноакадемии «Ника» Валерий Фомин рассказал, как неуместность и «голливудчина» подпортила фильм «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова, который впервые показали 20 февраля 1999 года, написало ИА Nation News.

Допремьерный показ состоялся в Кремле. Его посетили 6000 зрителей. Для раскрутки фильма была запущена серьезная рекламная кампания. В съемках принимали участие более 250 актеров, а посуду для картины изготовили по специальному заказу в Чехии. Бюджет ленты достиг 35 миллионов долларов. Продолжительность съемок составила около года.

«Раньше Михалков не делал больших постановочных сцен, эпизодов, а там есть „аттракционы“, связанные с новой эстетикой кино, может даже немного „голливудчиной“. Это у него не очень срастается. Да, все это очень затратно, дорого, но лучшие качества режиссера немного придавило», — уточнил Фомин.

Несмотря на неоправданные надежды, по мнению эксперта, этот фильм интересен с точки зрения содержания. В ленте раскрывается тема Сибири, которой уделяется мало внимания. Кроме этого, в картине необычный сюжетный поворот, который интересен на фоне показа целого исторического периода.