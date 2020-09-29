Критик объяснил причину кризиса на рынке кинопроката
Российский кинокритик Давид Шнейдеров объяснил основную причину кризиса на рынке проката фильмов. Он отметил, что власти должны помогать этой индустрии, информирует «Радио 1».
Накануне компания «Прайс Вотерхаус Куперс» обнародовала результаты исследования, согласно которым рынок российского кинопроката упадет практически на 45% к концу текущего года из-за потерь в период пандемии коронавируса. Как считает Шнейдеров, спасти этот бизнес может государство, пишет «Петербургский дневник».
«Умрут кинотеатры — умрет кино. Государство должно помогать им, ведь оно поддерживает саму индустрию и вкладывает деньги в проекты, которые проваливаются в прокате», — уточнил специалист.
По мнению эксперта, главными причинами кризиса является шахматная рассадка в открывшихся залах, а также отсутствие блокбастеров. Вместе с тем кинотеатрам нужно платить аренду и заработную плату работникам.