Критик объяснил причину кризиса на рынке кинопроката

Накануне компания «Прайс Вотерхаус Куперс» обнародовала результаты исследования, согласно которым рынок российского кинопроката упадет практически на 45% к концу текущего года из-за потерь в период пандемии коронавируса. Как считает Шнейдеров, спасти этот бизнес может государство, пишет «Петербургский дневник».

«Умрут кинотеатры — умрет кино. Государство должно помогать им, ведь оно поддерживает саму индустрию и вкладывает деньги в проекты, которые проваливаются в прокате», — уточнил специалист.

По мнению эксперта, главными причинами кризиса является шахматная рассадка в открывшихся залах, а также отсутствие блокбастеров. Вместе с тем кинотеатрам нужно платить аренду и заработную плату работникам.