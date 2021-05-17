Критик объяснил, почему фильм «Вратарь Галактики» провалился в прокате

Кинокритик Сергей Сычев объяснил, почему фильм режиссера Джаника Файзиева «Вратарь Галактики» провалился в прокате. На его создание ушло 768 миллионов рублей. При этом лента собрала лишь 75 миллионов рублей, написало РИА ФАН.

«Фильм вышел, когда прокат в России фактически не начал функционировать после локдауна. Было совершенно очевидно, что выпустить фильм в это время — все равно что броситься на амбразуру: пустые кинозалы, люди напуганы, в кино идти никто не хочет», — отметил специалист.

Он напомнил, что с разницей в один день с этой картиной в международный прокат вышел голливудский блокбастер «Довод». Хоть эта работа стала более успешной, она все равно не смогла вернуть российского зрителя в кинотеатры.

Как считает Сычев, если бы не было пандемии, результат проката «Вратаря Галактики» мог быть намного лучше.