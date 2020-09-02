Критик назвал самую депрессивную русскую песню
Музыкальный критик Олег Кармунин назвал самую жуткую, по его мнению, русскую песню. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на его Telegram-канал.
Титул самой депрессивной песни он отдал треку «Снегом стать» Андрея Жинжина. Он рассказал, что любит послушать поп-музыку «нулевых», но эта песня ностальгии у него не вызывает.
«Но песню „Снегом стать“ я не могу выносить даже в рамках ностальгии, потому что от нее как будто смертный ветер веет», — заключил Кармунин.