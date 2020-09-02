Критик назвал самую депрессивную русскую песню

Титул самой депрессивной песни он отдал треку «Снегом стать» Андрея Жинжина. Он рассказал, что любит послушать поп-музыку «нулевых», но эта песня ностальгии у него не вызывает.

«Но песню „Снегом стать“ я не могу выносить даже в рамках ностальгии, потому что от нее как будто смертный ветер веет», — заключил Кармунин.