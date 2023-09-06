Культура 06 сентября 2023, 19:31 Критик Кретова: театр должен говорить со зрителем на современном языке

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Дальнейший путь российского театрального искусства заключается в общении со зрителем на современном языке. Такое мнение выразила театральный критик, литературный редактор Екатерина Кретова в беседе с «Абзацем».

По ее словам, подобное общение должно основываться на вечных традиционных смыслах.

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Современный язык выражается в мультижанровости, когда в постановках одновременно присутствуют танцы, пластика и музыка, добавила Кретова.