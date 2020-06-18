Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме

«Спенсер» расскажет о нескольких днях из жизни принцессы Дианы в начале 1990-х. В то время она осознала, что брак с принцем Чарльзом не сложился и решила развестись. Поэтому ей необходимо отклониться от пути, который привел бы ее к становлению королевой Великобритании.

Режиссер кинокартины — чилиец Пабло Ларраин («Нет», продюсер «Фантастической женщины»). Сценарист — Стивен Найт («Острые козырьки», «Пряности и страсти»).

«Мы решили рассказать историю об идентичности и о том, как женщина отказывается быть королевой», — отметил Ларраин.

По его словам, Кристен — идеальная кандидатура на роль принцессы Дианы. Режиссера восхищает ее актерская игра. Он не сомневается, что Стюарт передаст всю тонкость и сложность личности покойной принцессы.

Фильм начнут снимать в 2021 году. Спенсер — это фамилия леди Ди.

Принцесса Диана развелась с принцем Чарльзом в 1996-м, а год спустя она погибла в автокатастрофе. Из-за чего именно произошло ДТП, до сих пор точно не известно.