Крида раскритиковали за неприличный жест на съемках «Голос.Дети»

Музыкального исполнителя Егора Крида раскритиковали за фото с неприличным жестом со съемок нового сезона шоу «Голос.Дети». После большого количества негативных комментариев музыкант удалил снимок.

Как сообщила «Газета.ru», скандальную фотографию Крид засветил в своем Instagram с подписью: g0l0$ deTI. На изображении певец демонстрирует средний палец. Фанаты его творчества и случайные пользователи стали критиковать артиста.

Они посчитали, что проект «Голос.Дети», в новом сезоне которого артист примет активное участие в качестве наставника, несовместим с подобными неприличными жестами.

«Зачем это показывать?» — был единодушный вопрос среди подписчиков. Егор Крид изначально пытался отшутиться. «Я только на фотках средний палец показываю. На шоу вы увидите, какой я милый», — ответил в комментариях он одному из написавших. Однако позже все-таки фотографию удалил, хотя она и осталась в фанатских социальных сетях исполнителя. Позже музыкант опубликовал другую запись со съемок нового сезона, где не пытался спровоцировать публику.

О том, что Егор Крид дебютирует в качестве наставника в новом сезоне шоу «Голос.Дети», стало известно 1 февраля.