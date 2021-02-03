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    03 февраля 2021, 15:27

    Крида раскритиковали за неприличный жест на съемках «Голос.Дети»

    Гора Орлов

    Музыкального исполнителя Егора Крида раскритиковали за фото с неприличным жестом со съемок нового сезона шоу «Голос.Дети». После большого количества негативных комментариев музыкант удалил снимок.
    Крида раскритиковали за неприличный жест на съемках «Голос.Дети»

    Как сообщила «Газета.ru», скандальную фотографию Крид засветил в своем Instagram с подписью: g0l0$ deTI. На изображении певец демонстрирует средний палец. Фанаты его творчества и случайные пользователи стали критиковать артиста.

    Они посчитали, что проект «Голос.Дети», в новом сезоне которого артист примет активное участие в качестве наставника, несовместим с подобными неприличными жестами.

    «Зачем это показывать?» — был единодушный вопрос среди подписчиков. Егор Крид изначально пытался отшутиться. «Я только на фотках средний палец показываю. На шоу вы увидите, какой я милый», — ответил в комментариях он одному из написавших. Однако позже все-таки фотографию удалил, хотя она и осталась в фанатских социальных сетях исполнителя. Позже музыкант опубликовал другую запись со съемок нового сезона, где не пытался спровоцировать публику.

    О том, что Егор Крид дебютирует в качестве наставника в новом сезоне шоу «Голос.Дети», стало известно 1 февраля.