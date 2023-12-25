25 декабря 2023, 15:56
Креативный кластер с киностудией создадут в Донецке по поручению Путина
Путин поручил представить предложения о создании креативного кластера в Донецке
Правительство и Общественная палата России вместе с исполнительными органами Донецкой Народной Республики должны подготовить предложения о создании креативного кластера в Донецке. Такое поручение дал президент Владимир Путин по итогам встречи с членами ОП, сообщила пресс-служба Кремля.
«Представить предложения о создании в городе Донецке креативного кластера, включающего в себя центр развития креативных индустрий, киностудию, школу и колледж креативных индустрий», — указали в списке поручений президента.
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Ответственными глава государства назначил председателя правительства Михаила Мишустина, главу ДНР Дениса Пушилина и секретаря Общественной палаты Лидию Михееву. Они должны выполнить поручение Путина до 15 февраля 2024 года.
Президент также поручил правительству совместно с Общественной палатой представить предложения о совершенствовании правил дорожного движения в России. Исполнители должны сделать это до 1 апреля следующего года.
Путин ранее отмечал, что в новых регионах России, в том числе в ДНР, при украинских властях истребляли русскую культуру. На этих территориях запрещали русский язык, указывал глава государства.
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