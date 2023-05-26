Культура 26 мая 2023, 11:11 Креативный кластер построят инвесторы на «Винзаводе» в Москве Бочкарев: новый креативный кластер построят на «Винзаводе» в Москве Фото Ю.Иванко / Сайт мэра и правительства Москвы

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На территории центра современного искусства в 4-м Сыромятническом и Мрузовском переулках появится новое арт-пространство. Об этом на официальном сайте мэра Москвы рассказал заместитель руководителя столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Проектировщики спланировали реконструкцию трех существующих строений на „Винзаводе“. Их площадь увеличат, и здания получат новую жизнь», — подчеркнул Бочкарев.

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Реализация проекта разнообразит культурную жизнь москвичей и гостей города. После завершения работ здесь пройдут различные выставки, ярмарки и другие массовые мероприятия.

Инвестором масштабной перестройки арт-пространства выступило ООО «МВК Эстейт».

«Площадь самого крупного здания кластера составит 42 тысячи квадратных метров. Еще два строения суммарно займут пять тысяч квадратных метров», — отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она также добавила, что при проектировании инвестор предусмотрел помещения для магазинов и кофее, студий и мастерских.

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