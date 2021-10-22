Креативное пространство возведут в Норильске

Вместо старой типографии в Норильске откроют творческое пространство. Оно станет пристанищем для художников, дизайнеров, режиссеров и ремесленников. Об этом сообщила «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Городу очень нужно это новое пространство, в котором будет комфортно и где у каждого мастера будет возможность предложить плоды своего труда. Здорово, что больше не придется бегать в поисках уникальных подарков по всему городу — все будет сосредоточено в одном месте», — подчеркнула владелец витражной мастерской Анна Антипенко.

Помещение разделят на два больших сектора. В одном из них будет располагаться общественная зона, где будет находиться коворкинг, кафе, лекторий, амфитеатр, фотостудия и небольшая оранжерея. в другом — мастерские. Также в месте старой типографии будут открывать выставочные площадки.