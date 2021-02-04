Креативное пространство «Вавилов Лофт» откроется в Петербурге

Оно распахнет двери 5 февраля. Проект — идейный преемник пространства «Голицын Лофт», которое закрылось в 2020 году.

«Вавилов Лофт» расположится в нескольких корпусах института, соединенных переходами и зонами отдыха. Новое пространство займет 30 тысяч квадратных метров. Такая площадь делает его самым большим лофтом в исторической части столицы.

Кластер занимают представители малого бизнеса: барные и гастрономические проекты, творческие мастерские и шоурумы. Первыми резидентами станут проекты из «Голицын Лофта». Также в «Вавилов Лофте» откроются офисы и коворкинги.

«Вавилов Лофт» развивает компания BS Art Development Group, основавшая «Голицына». Теперь она занимается пространствами «Флигель», «Третий кластер», «Мультиплейс 17/26» и «Дом культуры» во Дворце культуры и техники имени Газа.