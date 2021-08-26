Кражу старинных книг обнаружили благодаря тому Пастернака

Обнаружить кражу редких книг, стоимостью около трех миллионов рублей, помогла пропажа тома Пастернака «Избранные стихи и поэмы». Издан сборник был в 1945 году вместе с автографом автора. Об этом рассказал сайт kp.ru.

Установлено, что в правоохранительные органы с заявлением о краже обратилась дочь советского литературоведа и библиографа Льва Турчинского. По ее словам, из домашней библиотеки ее отца пропали раритетные книги. Она узнала об этом благодаря звонку из аукционного дома Москвы, сообщило ИА Nation News.

Работники заведения рассказали, что к ним попала редкая книга из семейной коллекции Турчинского. После проведения инвентаризации, дочь литературоведа поняла, что пропала не одна, а 17 книг.

Поиски вора будут затруднены из-за того, что в домашней библиотеке не производилась запись посещения. Книги в основном брали специалисты по русской поэзии XX века.