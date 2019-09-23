«Края не видно этому беспределу»: Евгения Петросяна более года не пускают домой

Евгений Петросян рассказал подписчикам, что у него нет доступа к рабочим документам, к видеозаписям, компьютеру и рукописям.

«Но вот уже больше года, к великому сожалению, я лишен доступа в свой дом, к своим вещам. И конца, и края не видно этому беспределу. Оккупированы мои личные вещи! У меня нет доступа даже к рабочим документам, к моим многолетним видеозаписям, к личному компьютеру и к своим рукописям, в связи с чем я не имею возможности полноценно работать. Все это, конечно, незаконно. Но я все равно в строю! И никто меня из этого строя не вытолкнет! Чем сложнее путь, тем больше мускул в теле! Тем слаще для меня успех у зрителей!!! Да осилит путь идущий!» — написал юморист.

Он не стал уточнять, кто именно его не пускает в дом. Однако поклонники сразу поняли, что речь идет о бывшей супруге Петросяна Елене Степаненко. Во время развода бывшей паре не удалось мирно разделить имущество.