Культура 28 декабря 2023, 12:25 KP.RU: почти половина россиян назвали выставку «Россия» главным культурным событием года

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Почти половина россиян, а именно 48%, назвали главным культурным событием года выставку «Россия», которая проводится на ВДНХ. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сайтом KP.RU.

На втором месте по важности — история олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который лишился конечностей, но мужественно преодолел это и уже встал на лед. За это событие проголосовали 44% опрошенных.

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Бронза досталась фильму «Вызов». Его посчитали самым важным культурным событием года 11% респондентов.

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