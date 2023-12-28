28 декабря 2023, 12:25
KP.RU: почти половина россиян назвали выставку «Россия» главным культурным событием года
Почти половина россиян, а именно 48%, назвали главным культурным событием года выставку «Россия», которая проводится на ВДНХ. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сайтом KP.RU.
На втором месте по важности — история олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который лишился конечностей, но мужественно преодолел это и уже встал на лед. За это событие проголосовали 44% опрошенных.
Реклама
Бронза досталась фильму «Вызов». Его посчитали самым важным культурным событием года 11% респондентов.
Выставки
Реклама
Реклама