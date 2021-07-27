Козловский снимет фильм по мотивам русской классики

Актер и режиссер Данила Козловский вдохновился русскими классическими произведениями и решил снять фильм по их мотивам. Об этом сообщил ТАСС.

По данным ИА Nation News, актер хочет снять кино о семье. Он уточнил, что уже давно задумал фильм, в котором были бы объединены мотивы произведений классических авторов.

«Это как если представить себе, что где-то Толстой, Достоевский, Лермонтов, Пушкин отдыхают вместе и видят историю некоей семьи, после чего на свет рождается „Герой нашего времени“, „Евгений Онегин“, „Братья Карамазовы“ и так далее», — заявил он.

Ранее режиссер Марюс Вайсберг, который снимает ремейк фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», рассказал подробности о картине.

Режиссер посоветовал не сравнивать фильмы. Он уточнил, что из оригинала взята только общая идея, завязка и любовный треугольник. В целом сюжет ремейка будет другим. Он добавил, что новая версия фильма будет отличаться тем, что зритель увидит молодых персонажей и более динамичное повествование.