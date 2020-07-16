Ковчег с мощами адмирала Ушакова доставят в Никольский собор Кронштадта

Ковчег с мощами святого адмирала Феодора Ушакова доставят в Кронштадтский Морской Никольский Ставропигиальный собор из Санаксарского мужского монастыря в Мордовии. Это произойдет накануне Главного военно-морского парада, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Уточняется, что 21 июля специальный катер со святыней на борту обойдет участвующие в мероприятии корабли, которые расположены на Кронштадтском рейде. На борту судна планируют провести молебен. В пресс-службе отметили, что построенные на судах члены экипажей смогут наблюдать за проходом катера с ковчегом, пишет сайт «Политика сегодня».

После этого ковчег отвезут в Никольский Морской собор. Святыня будет находиться там вплоть до торжественного мероприятия. Местные жители смогут поклониться мощам в соборе.