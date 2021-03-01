Котов передали на работу в театры и парк Санкт-Петербурга

Котов и кошек передали на работу в театры и парк Санкт-Петербурга. В мероприятии приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский и российские артисты, написало ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу заведения «Республика котов».

Уточняется, что на мероприятии по передаче животных присутствовали артисты Юрий Гальцев, Семен Спивак, директор Молодежного театра на Фонтанке Ольга Романецкая и директор Театра эстрады имени Аркадия Райкина Юлия Пости.

Трехлетний кот Яша будет служить в театре эстрады. Животное кастрировано, обработано от паразитов и привито. Гальцев заявил, что научит четвероногого друга шутить. Кошка Фиона поедет в ЦПКиО, а Бэтти будет работать в театре на Фонтанке.

Всех любимцев впишут в специальную книгу учета эрмитажных котов. Дубликат документа передан Пиотровскому, чтобы он вместе с артистами следил за судьбой усатых.