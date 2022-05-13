Костюмер фильма «Молчание» Елена Ульянова рассказала о подготовке к съемкам

Четырехсерийный фильм «Молчание» вышел на Первом канале. Действие фильма происходит в 40-х годах, поэтому съемки требовали кропотливой работы костюмеров. Художник по костюмам Елена Ульянова рассказала для сайта Teleprogramma.prо, как происходила подготовка.

Часть костюмов взяли со студии «Ленфильм», где бережно хранится реквизит со съемок за десятки лет. Однако некоторые элементы одежды пришлось поискать — например, по блошиным рынкам Петербурга.

«Все головные уборы, которые носят героини „Молчания“, куплены на Удельной. Эти небольшие вещицы так сложно в точности повторить, что я начала собирать коллекцию: шляпки, броши, перчаточки… Храню свою „частную коллекцию“ дома и использую, когда бывает надобность», — рассказала Ульянова.

По ее словам, наибольшие проблемы были с обувью. Судя по всему, с 40-х годов люди стали крупнее: тогда мужчины носили в основном обувь 39-41 размера, а сейчас требуется обувь не меньше 45 размера. Поэтому ботинки в стиле 40-х годов пришлось шить отдельно в театральных мастерских.