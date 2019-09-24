В Москве завершился девятый международный фестиваль «Круг света». За пять дней на нескольких площадках столицы можно было посмотреть десятки грандиозных световых шоу.

Традиционно осень в столице проходит зрелищно и ярко. Десятки видеоработ транслировали на фасадах знаковых московских зданий. В этому году «Круг света» проходил в девятый раз.

Самые масштабные видеопроекции можно было увидеть на Театральной площади. Фасады Большого, Малого и Молодежного театров позволяют демонстрировать панорамное изображение на 270 градусов. Представление здесь было посвящено Году театра в России.

Источник фото: телеканал «360»

В Коломенском для зрителей устроили путешествие по сказкам. Там поселились джинны, принцессы и драконы. В Останкинском парке видеопроекции показывали на воде. Здание Политехнического музея впервые стало экраном. На проспекте Сахарова зрителей отправили к глубинам космоса и рассказали о научных загадках. На Гребном канале устроили церемонию

Также в рамках фестиваля прошел конкурс видеомэппинга и виджеинга «Арт Вижн». Участники из 19 стран показали 36 работ.

Такой праздник стал возможен благодаря профессиональной команде. Вся техника, с помощью которой показывают световое шоу, требует отточенной и слаженной работы режиссеров и инженеров.

Источник фото: телеканал «360»

Для комфорта зрителей на Театральной площади, к сожалению, ничего не подготовлено, но те, кто пришел пораньше смогли занять места в первом ряду, пусть даже и у газонов.

Фестиваль «Круг света» за всю историю уже пять раз попадал в Книгу рекордов Гиннесса. Этот год, к сожалению, стал исключением. Но это не значит, что площадки не достойны внимания. Тем более, что в 2020 году фестиваль пройдет в юбилейный, десятый раз. Организаторы уверяют, что рекорды будут неизбежны. Такое точно пропускать не стоит!