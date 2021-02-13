Космонавт Шкаплеров полетит на МКС для съемок фильма

Космонавт Антон Шкаплеров полетит в октябре на Международную космическую станцию (МКС) ради съемок фильма. Об этом он рассказал в эфире программы «Большой космос», опубликованной на YouTube-канале «Роскосмос ТВ».

«Когда я полечу в октябре, во время моего полета космического я смог бы начать этот эксперимент», — сказал он.

Под этими словами Шкаплеров подразумевал проверку нового материала из композитных полимеров для защиты космонавтов от радиации. На проведение эксперимента уйдет больше полугода.

В рамках эксперимента на МКС разместят специальные датчики. Одни обернут новой тканью, другие — нет.

«Они будут экспонироваться на станции: внутри самой станции, возможно, во время выхода в открытый космос», — объяснил Шкаплеров.

В ноябре 2020 года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter ролик. В нем он рассказал про съемки первого художественного фильма в космосе, которые тоже запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием «Вызов» — совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Режиссер кинокартины — Клим Шипенко, который захотел отправиться на МКС для съемок.

Предприятие «Главкосмос», которое входит в Роскосмос, запустило в продажу комикс про женщину-космонавта. Историю о сильной и независимой предлагают на русском и английском языках.