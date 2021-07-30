Кошка в мире киберпанка: игра Stray выйдет в 2022 году

В 2022 году выйдет игра Stray — о кошке, застрявшей в мире киберпанка. Подробности рассказал «Ридус».

Stray сделана американской студией Annpurna Interactive. Изначально игра должны была выйти в этом году, но ее задержала пандемия, и релиз перенесли на 2022 год.

Главное отличие Stray от других игр в жанре киберпанка в том, что играть нужно за уличную кошку. Игра начинается с того, что раненый кот, разлученный со своей семьей, оказывается в опасном заброшенном мегаполисе будущего.

Сражаясь с врагами и решая головоломки, игроку предстоит вывести кошку из мрачного сюрреалистичного мира.

Игра понравится не только любителям атмосферы. Коту придется много сражаться с врагами, со временем у него появится и оружие, и специальные навыки.

«Быстрый бег, прыжки и скрытность — все это жизненно важно, если вы хотите сбежать из города и воссоединиться со своей семьей», — рассказал продюсер игры в ходе презентации.