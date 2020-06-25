Коронавирус поможет Джорджу Мартину дописать продолжение «Игры престолов»

«По крайней мере, вынужденная изоляция помогла мне писать. Каждый день я трачу много часов на „Ветра зимы“ и уверенно продвигаюсь в работе», — заявил он в Сети.

Новую главу Мартин завершил 24 июня, еще одну — три дня назад, а еще одну — на прошлой неделе. Тем не менее это не означает, что книга будет завершена завтра, и опубликована на следующей неделе, отметил Мартин.

«Это будет огромная книга, и у меня еще много работы», — добавил писатель.

Пятая часть саги вышла в свет в 2011 году. Над шестой частью, «Ветра зимы», писатель работает уже много лет. Он пообещал завершить ее в 2021 году.

Ранее писатель огорчился, что не присоединился к съезду писателей-фантастов в Новой Зеландии. Однако теперь он счастлив, поскольку приблизился к финалу своего произведения.