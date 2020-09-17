Королевская библиотека Бельгии оцифровала рукописи Средневековья

Эти манускрипты — часть коллекции герцогов Бургундских, которую они начали собирать в XIV веке.

Среди доступных рукописей присутствуют церковные тексты, первые рыцарские романы и исторические труды, например «Хроники Эно». Манускрипты проиллюстрированы, в интернете их страницы можно приблизить и изучить в подробностях.

Оцифрованные материалы войдут в фонд цифрового музея, открытие которого запланировано в Брюсселе на 18 сентября, отметил сайт телеканала «Мир 24».

Ранее появились имена авторов, которые вошли в шорт-лист Букеровской премии. На самую значимую награду англоязычной литературы претендуют шесть писателей из четырех стран.