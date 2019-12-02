Королева детективов: 10 интересных фактов об Агате Кристи

Агата Кристи — одна из основоположников детективного жанра. Популярность ее книг не уменьшается с годами, и сейчас читать их так же интересно, как и столетие назад. А много ли вы знаете о ней? Вот интересные факты о писательнице и ее творчестве.

Факт 1. Кристи стала писательницей из-за страха сцены

Родители Агаты Кристи были состоятельными переселенцами из США. Все дети, а их в семье было трое, получили очень хорошее домашнее образование, в том числе и музыкальное. Стать музыкантом будущей писательнице помешал только страх сцены.

Факт 2. Агата Кристи работала медсестрой во время Первой мировой войны

Агата Кристи не просто работала медсестрой в госпитале, но и была уверена, что это — одна из самых полезных профессий в мире. Также будущая писательница была фармацевтом в аптеке. Этот факт биографии Кристи наложил значительный отпечаток на ее творчество: более 80 убийств в ее произведениях были совершены преступниками-отравителями.

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Факт 3. Почему детективы?

Первый опубликованный роман писательницы — «Таинственное путешествие в Стайлз» (1920 год). По одному из предположений, Кристи начала писать детективы из-за спора со старшей сестрой Мардж, которая уже проявила себя как литератор. Писательница заявила, что сможет создать произведение достойное публикации. Стоит отметить, что первый роман Кристи напечатали только в седьмом по счету издательстве, рукопись вышла тиражом две тысячи экземпляров.

Факт 4. Таинственное исчезновение писательницы

В 1926 году умерла мать Кристи. В конце этого же года писательницу бросил муж. Он попросил развода, объяснив, что влюбился в Нэнси Нил, которая была его коллегой по гольфу. После ссоры, которая произошла в начале декабря 1926 года, Кристи пропала — о ее местонахождении ничего не было известно 11 дней.

Сначала обнаружили машину Кристи, в салоне которой осталась ее шуба. Через несколько дней удалось найти и саму писательницу. Как оказалось, она находилось в SPA-отеле под именем Тереза Нил. Исчезновение Кристи до сих пор остается тайной: сама писательница никак не объяснила исчезновение, а двое врачей заявили, что у нее амнезия, которую вызвала травма головы. По другой версии, писательница инсценировала свое исчезновение, чтобы отомстить мужу, которого могли заподозрить в убийстве. Брак Агаты Кристи с первым мужем окончился разводом в 1928 году.

Факт 5. Другие имена

Большинство произведений Агата Кристи публиковала под фамилией первого мужа. Однако шесть романов были подписаны другим именем — Мэри Вестмакотт. Писательница не только сменила имя, но и на время оставила жанр детектива. Большинство из этих произведений автобиографичны: первое — роман «Хлеб гиганта» — посвящено детству, музыке и матери Агаты Кристи. В другом («Вторая жизнь») писательница рассказала свою версию таинственного исчезновения.

«Прежде писать книги было увлекательно — отчасти потому, что настоящей писательницей я себя не ощущала, и каждый раз удивлялась тому, что оказалась способной написать книгу, которую опубликовали. Теперь же писание книг стало рутинным процессом, моей работой. <…> Теперь мне хотелось написать что-нибудь другое, не детектив. Испытывая чувство некоторой вины, я с удовольствием принялась за роман под названием „Хлеб гиганта“. На обложке стояло имя Мэри Уэстмакотт, и никто не знал, что это я. Мне удалось сохранять свое авторство в секрете пятнадцать лет», — писала Кристи в своей «Автобиографии».

Факт 6. Сирия и Ирак

В 1930 году, на раскопках в Уре (Ирак), писательница познакомилась со своим вторым будущим супругом: археолог Макс Маллоуэн был младше Кристи на 15 лет. Писательница в дальнейшем шутила, что для археолога женщина должна быть старше, тогда ее ценность возрастает. С тех пор несколько месяцев в году писательница проводила в экспедициях вместе с Маллоуэном по Сирии и Ираку. Именно поэтому действие в некоторых ее произведениях разворачивается на Ближнем Востоке. В частности, действие известного романа «Восточный экспресс» происходит в поезде, который курсировал между Парижем и Стамбулом.

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Факт 7. Почему перед именем Кристи употребляется титул «дама»?

В 1956 году писательницу наградили орденом Британской Империи, а в 1971 году за достижения Кристи удостоили звания Кавалердама в области литературы. Его обладательницы также получают дворянский титул «дама», который употребляется перед именем.

Факт 8. Последние книги

Рассказы «Занавес» и «Забытое убийство» Кристи написала еще во время Второй мировой войны. Книги были спрятаны в сейф и должны были быть опубликованы, когда писательница уже не сможет создавать новые произведения. Рассказ «Занавес», написанный в 1940 году, вышел в свет только в 1975 году. Это произведение стало последним в серии детективов об Эркюле Пуаро: в его конце бельгиец, покоривший тысячи сердец, погибает.

«Мы никогда уже больше не вступим вместе на тропинку из преступных следов. Но это была прекрасная жизнь! Ах, какая это была прекрасная жизнь!» — так звучит прощальное письмо Пуаро к Гастингсу.

Агата Кристи умерла 12 января 1976 года у себя дома в городе Уоллингфорд. Ей было 85 лет.

Факт 9. Агата Кристи — одна из самых публикуемых писателей

Агата Кристи является одним из самых публикуемых писателей после Шекспира и авторов Библии и, несомненно, считается самым известным автором детективной прозы. Кристи опубликовала шесть психологических романов (под псевдонимом Мэри Уэстмакотт), 19 сборников рассказов и 60 детективных романов.

Факт 10. Писательница страдала неизлечимым заболеванием

Некоторые считают, что Кристи не могла записывать текст, то есть страдала дисграфией, а все ее произведения были надиктованы. Однако специалисты Университета в Торонто, исследовав манеру письма Кристи в последние годы жизни, выдвинули предположение, что у писательницы была болезнь Альцгеймера.

«Свобода стоит того, чтобы за нее бороться»

Именно эта фраза считается самым знаменитым высказыванием писательницы. В число знаменитых афоризмов также попали следующие изречения:

Я поняла, что нельзя оборачиваться назад, нельзя даже пытаться оборачиваться назад. Жизнь — это улица с односторонним движением.

Делать вид, что ты что-то знаешь, труднее, чем это узнать.

Привычка — это то, чего ты сам у себя уже не замечаешь.

Какие минуты были самыми важными в твоей жизни, узнаешь, когда уже поздно.

Умные не обижаются, а делают выводы.

Нет ничего утомительнее человека, который всегда прав.

Женщины не умеют ждать, помните об этом.

У старых грехов длинные тени.

Тот факт, что будильник не прозвенел, изменил уже много человеческих судеб.

Сюжеты своих детективных романов я нахожу за мытьем посуды. Это такое дурацкое занятие, что поневоле приходит мысль об убийстве.