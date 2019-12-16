Корнелюк признался в нежных чувствах к вернувшейся Ротару

Российский певец, автор и исполнитель Игорь Корнелюк прокомментировал возвращение молдавской и украинской певицы Софии Ротару на российскую сцену. По его словам, Ротару была и будет «всегда».

«Я ее видел и ужасно обрадовался, потому что я к ней очень по-человечески, нежно отношусь и люблю», — рассказал Корнелюк. Его слова привел сайт российского «5 канала».

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По словам Корнелюка, его украинская коллега с годами не меняется. Сейчас певице, к слову, 72 года.

«Она большая молодец, не меняется с годами и выглядит молодо. Красива и стройна», — добавил Корнелюк. Самому певцу в 2019 году исполнилось 57 лет.

Корнелюк признал, что Ротару — та певица, которая будет «всегда». Это, считает Корнелюк, эпоха.

«Мне кажется, что она была всегда и будет всегда», — подчеркнул российский певец.

Молдавская и украинская певица София Ротару не выступала в России с 2018 года. Она отказалась от концертов в нашей стране из-за ситуации на Украине. Ранее она с 1973 года не пропускала ни одного выпуска «Песни года». Сейчас Ротару живет в Киеве.