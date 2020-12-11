Культовый корейский режиссер Ким Ки Дук умер от COVID-19

Корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер в Латвии из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 59 лет. Об этом сообщил директор Artdocfest/Riga Виталий Манский.

Кинорежиссер 20 ноября приехал в Латвию из Петербурга, пишет агентство Delfi. Согласно неофициальной информации, Ки Дук хотел купить дом в Юрмале и получить вид на жительство. Он не пришел на запланированную встречу, после чего коллеги подняли тревогу. Кинорежиссера искали в больницах, но получить сведения было сложно из-за правил о неразглашении личный сведений.

«Сегодня появилась информация о том, что режиссер умер в больнице в 01:20 ночи (02:20 мск) от осложнений Covid-19», — сказано в публикации.

Ким Ки Дук — известный южнокорейский режиссер и сценарист. Он родился 20 декабря 1960 года в южнокорейской провинции Кенсан-Пукто. За годы своей работы он успел стать автором таких фильмов, как «Натянутая тетива», «Время», «Вздох», «Весна, лето, осень, зима и снова весна» и многих других. За картину «Пьета» Ки Дук стал лауреатом Венецианского кинофестиваля. Кроме того, в 2019 году он был председателем жюри Московского международного кинофестиваля.