Корабль в «Стартреке» назвали в честь Антона Ельчина

По сюжету USS Yelchin был в числе первых звездолетов, которые были уничтожены много лет назад во времена галактического бедствия. Проанализировать случившееся героине Соникуа Мартин-Грин помогают бортовые самописцы «Ельчина».

Антон Ельчин в 2009 году сыграл энсина Павла Чехова на корабле «Энтерпрайз» в фильме Джей Джей Абрамса «Звездный путь». После этого он появился в сиквелах «Стартрек: Возмездие» и «Стартрек: Бесконечность».

До съемок в киновселенной «Звездный путь» актер российского происхождения сыграл в картинах «Альфа-Дог», «Сердца в Атландиде» и «Нью-Йорк, я люблю тебя». Антон Ельчин умер в возрасте 27 лет. 18 июня 2016 года его задавил собственный джип.

Вселенная «Звездный путь» (Star Trek) берет начало в 1966 году. На сегодняшний день в культовую научно-фантастическую франшизу входит 13 полнометражных фильмов, десять телесериалов и три анимационных сериала.

«Звездный путь: Дискавери» — шестой телесериал киновселенной. По сюжету действие развивается в 2255 году, за десять лет до «оригинального» сериала. Проект состоит из трех сезонов. Однако стримминговый сервис CBS All Access решил продлить сериал на четвертый сезон, пишет Hollywood Reporter.

Антон Ельчин погиб около своего дома в долине Сан-Фернандо. Выезжая на своей машине молодой человек понял, что не взял сумку. Он решил вернуться за ней и вышел из авто, но забыл поставить его на ручник. В результате машина покатилась и придавила актера, прижав к кирпичной колонне. Ельчин не единственный актер, ушедший из жизни в молодом возрасте. Кто еще из знаменитостей трагически погиб в расцвете сил — в материале «360».