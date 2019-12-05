Корабль для перевозки викингов в Вальхаллу обнаружили в Норвегии
Редкую находку сделали археологи из Норвежского института исследований культурного наследия. Они обнаружили на острове Эдей курган с кораблем, который, по преданию должен был доставить души усопших викингов в Вальхаллу, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт института.
Викингов хоронили в погребальной ладье. В зависимости от статуса усопшего, осуществлялись подношения и жертвоприношения. После погребального костра, на останках сооружали курган из камней и покрывали его землей и дерном.
Один из таких курганов диаметром около 18 метров и нашли норвежские археологи. По данным георадаров, длина корабля составляла минимум 13 метров. По предварительным оценкам, возраст находки не менее 1000 лет. В ближайшее время ученые планируют продолжить исследования с помощью неинвазивных методов.