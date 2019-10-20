Коппола поддержал Скорсезе в критике фильмов Marvel. В словах он сдерживаться не стал

В своем выступлении он заявил, что поддерживает мнение Мартина Скорсезе, который отказался считать фильмы Marvel настоящим кино.

Джеймс Ганн ответил Скорсезе на критику фильмов Marvel Подробнее

«Он прав, потому что мы при просмотре фильма мы ожидаем получить просвещение, знание и вдохновение. Я не знаю, кто может получить это от просмотра одного и того же фильма снова и снова», — заявил режиссер.

При этом Коппола отметил, что Скорсезе в своем отзыве был достаточно мягок. В его случае он не привык сдерживаться в словах.

«Он не сказал, что эти фильмы отвратительны, а я говорю, что это так», — сказал режиссер.

Мартин Скорсезе вызвал волну критики в свой адрес, когда заявил, что не смотрит блокбастеры о супергероях. По его словам, фильмы компании Marvel напоминают ему тематические парки, а не кино. В защиту супергеройской франшизы высказался режиссер «Стражей галактики» Джеймс Ганн. Он заявил, что Скорсезе один из его любимых режиссеров и он защищал его, когда фильм «Последнее искушение Христа» осуждали все. Ганн пояснил, что плохая оценка его работы со стороны любимого режиссера его расстроила.