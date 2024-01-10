Культура 10 января 2024, 17:53 Копию выездной экспозиции «Дорога к жизни» смогут увидеть петербуржцы на станции «Ладожская»

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Специалисты завершили капитальный ремонт на станции «Ладожская». Помимо обновленного оборудования, местные жители и гости Северной столицы смогут увидеть историческую экспозицию. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на данные Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.

Выставка является копией выездной экспозиции культурного учреждения «Дорога к жизни». Она станет подарком городу к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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Так, стенды познакомят зрителей с деятельностью советского инженера Ивана Зубкова, который руководил созданием оборонительных сооружений на Лужском рубеже.