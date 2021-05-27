Копию книги о Гарри Поттере с опечаткой оценили в 412 тысяч рублей

Редкая книга «Гарри Поттер и философский камень» из пробного тиража с опечаткой в имени автора была оценена в 5,6 тысячи долларов (что равняется 412,3 тысячи рублей).

По данным информационного агентства UPI, на титульном листе имя автора указано с опечаткой: «Дж. А. Роулинг» вместо «Дж. К. Роулинг». Тираж насчитывал всего 200 копий, сообщили в аукционном доме Ewbank’s. Они были напечатаны издательством Bloomsbury перед официальным релизом книги в 1997 году и предназначались для критиков.

«Гарри Поттер и философский камень» стал первой книгой серии романов о приключениях юного волшебника и его друзей.

Книга, как ожидается, уйдет с молотка за сумму от 2,8 тысячи долларов (206,1 тысячи рублей) до 5,6 тысячи долларов США (412,3 тысячи рублей).

В апреле стало известно, что британка рассказала, что получила в наследство от матери книгу о Гарри Поттере, которая была куплена за один фунт стерлингов (около 100 рублей). Теперь ее стоимость составляет не один десяток тысяч. Как оказалось, ее экземпляр книги «Гарри Поттер и философский камень» оказался очень редким. Всего был выпущен тираж в 500 таких книг.