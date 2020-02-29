Копия Рубенса из уральского музея может оказаться подлинником
Что картина может оказаться подлинным полотном мастера, реставраторы предположили четыре года назад. Но тогда мнению экспертов значения не придали, а теперь спохватились. Известен случай, когда на Урале нашли другой подлинник Рубенса, который тоже считали копией, — «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой».
Чтобы положить конец спорам, в уральском Минкультуры решили передать картину на экспертизу. Полотно проверит группа специалистов.
«Если экспертное заключение подтвердит подлинность картины, в Ирбитском государственном музее будет организована публичная презентация полотна. Безусловно, подтверждение подлинности картины станет событием мирового значения», — заявили в региональном Минкультуры. Слова представителя ведомства привела «Российская газета».
В ходе экспертизы эксперты подготовят письменное искусствоведческое заключение, а также проведут химико-физический анализ красок. Это исследование даст однозначный ответ на вопрос, какие пигменты, грунт и холст использовал автор при создании картины.