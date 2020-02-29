Копия Рубенса из уральского музея может оказаться подлинником

Известная картина Рубенса «Оплакивание Христа и положение во гроб», которая хранится в Ирбитском музее изобразительного искусства, может оказаться подлинной. До сих пор считалось, что это копия. Полотно отправили на экспертизу.

Что картина может оказаться подлинным полотном мастера, реставраторы предположили четыре года назад. Но тогда мнению экспертов значения не придали, а теперь спохватились. Известен случай, когда на Урале нашли другой подлинник Рубенса, который тоже считали копией, — «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой».

Чтобы положить конец спорам, в уральском Минкультуры решили передать картину на экспертизу. Полотно проверит группа специалистов.

«Если экспертное заключение подтвердит подлинность картины, в Ирбитском государственном музее будет организована публичная презентация полотна. Безусловно, подтверждение подлинности картины станет событием мирового значения», — заявили в региональном Минкультуры. Слова представителя ведомства привела «Российская газета».

В ходе экспертизы эксперты подготовят письменное искусствоведческое заключение, а также проведут химико-физический анализ красок. Это исследование даст однозначный ответ на вопрос, какие пигменты, грунт и холст использовал автор при создании картины.