Координатор трюков показал, как снимали экшен-сцены в «Ведьмаке»

Координатор трюков Люси Унгер показала зрителям, как снимали реалистичные взрывы, эффектные сражения и другие экшен-сцены в новом сериале «Ведьмак». Видео со съемок также поделились и актеры.

«Я сделала это просто для удовольствия. Вы можете увидеть приблизительно 25% нашей работы», — подписала свой ролик на YouTube Уингер.

Она сама появляется на видео на 32 секунде, стоя на площадке с громкоговорителем. Также на кадрах можно увидеть различные трюки и множество каскадеров. При этом Генри Кавилл, исполнивший роль самого Ведьмака, признавался, что во время съемок сражений не прибегал к помощи каскадера. Также он рассказывал, что сидел на жесткой диете перед появлением с обнаженным торсом перед камерой.

Как снималась одна из цен драки, показал подписчикам в Instagram актер Амит Шах. В сериале он исполнил роль сильвана Торкве.

Каскадер Габор Перей поделился видео с тренировочным боем Кагыра и допплера.

Премьера сериала «Ведьмак» состоялась 20 декабря 2019 года. История про магический мир завоевала большую популярность, и сериал продлили на второй сезон.