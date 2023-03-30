Культура 30 марта 2023, 19:03 Концерты «Столицы закатов» состоятся в июне в Нижнем Новгороде

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Концерты «Столицы закатов» в Нижнем Новгороде проведут в июне. Об этом сообщила Pravda-nn.ru со ссылкой на АНО «Центр 800».

На данный момент информации о дате первого концентра не поступало. Сейчас организаторы занимаются подготовкой программы.

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В прошлом году концерты продолжались на протяжении всего лета. Их проводили по пятницам, субботам и воскресеньям. Мероприятия проходили на Стрелке, площади Сенной, Нижневолжской, Верхневолжской набережных и набережной Федоровского, а также на сцене «Ракушка» в Александровском саду, сквере Свердлова и арт-кластере «Красная Слобода».