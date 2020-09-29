Концерты Стинга в России отменены

Организаторы турне британского певца Стинга (Sting) отменили все концерты исполнителя в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге с 25 по 30 сентября.

Они должны были пройти с 25 по 30 сентября. Как сообщила организационная компания Matreshka concerts, менеджеры турне не смогли договориться о новых датах после изменения гастрольных планов в связи с пандемией COVID-19.

«С огромным сожалением мы сообщаем об отмене концертов Sting „My Songs“ в Восточной Европе, запланированных на осень этого года. Организатор концертов предпринял все усилия, чтобы перенести даты выступлений на следующий год, но это оказалось невозможным», — указано в сообщении компании в Facebook.

Организаторы заверили, что музыкант «искренне сожалеет о том, что так произошло, и с нетерпением ждет возможности возвращения в Россию для выступлений». Все купленные билеты будут возвращены «быстрее, чем в отведенные для этого 180 дней, начиная с 1 сентября 2020».