11 декабря 2023, 09:33
Концерты, но не театры. Россияне начали готовить развлекательную программу на Новый год
«Русский Стандарт»: россияне стали чаще покупать билеты на концерты
В преддверии новогодних праздников россияне начали готовить для себя развлекательную программу. Банк «Русский Стандарт» провел исследование, которое есть в распоряжении РИА «Новости», и выяснил: жители собираются чаще посещать концерты, чем театры.
«Согласно статистике, билеты на концерты они стали покупать чаще, а в театр — реже, чем годом ранее», — указано в материалах.
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Банк составил рейтинг на основе покупок, и театральные постановки оказались на первом месте в развлекательной программе. Общие число покупок билетов в театры снизилось на 19%, но средний чек вырос — на 10%.
На следующей позиции оказались билеты в цирки и парки аттракционов, где средний чек вырос на 13,5%, но число покупок оказалось прежним. Третье место заняли дельфинарии, аквариумы и зоопарки, там средняя стоимость билетов снизилась на 12%. Замкнули рейтинг концерты и шоу. Любопытно, что россияне стали чаще покупать на них билеты на 24%, при этом средний чек опустился до 914 рублей.
Однако в период праздников нужно быть очень острожными, ведь увеличивается число мошенничеств. Злоумышленники все чаще создают фишинговые ресурсы по продаже билетов на новогодние мероприятия.
Почти половина россиян планируют отметить Новый год в кругу семьи. Многие хотят только есть и спать, часть собираются пересмотреть все части «Гарри Поттера», читать или искать новое хобби. Некоторые запланировали новогоднее путешествие.
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