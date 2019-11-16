Концерты, живопись, искусство: Как прошел первый день выставки Шагала в «Новом Иерусалиме» в фотографиях

Более 200 работ легендарного художника Марка Шагала смогли увидеть посетители на выставке «Между небом и землей» в подмосковном музее «Новый Иерусалим». Работы мастера привезли сразу из трех стран. «360» подготовил небольшой фоторепортаж из социальных сетей о том, как прошел первый день выставки.

Открытие выставки сопровождал небольшой концерт с участием лауреатов международных конкурсов Трио «Аралия» Джо Кристофа. Чтобы послушать музыкантов зрители останавливались прямо на ступенях.

Желающие могли послушать лекции о творчестве Шагала.

На открытие приехали даже две внучки легендарного мастера Мерет и Белла Мейер, которые поделились своими впечатлениями о работах их дедушки.

«Он верил, что возможно всего достичь, посредством работы и искусства», — рассказала Мерет Мейер.

Главным в выставке все же остаются картины великого мастера. Всю экспозицию разместили в трех залах. Первый — посвятили раннему творчеству Шагала, когда он еще жил в белорусском Витебске.

Второй зал посвящен его работам на библейскую тематику, которой он увлекся после поездки на святую землю.

В третьем зале расположились работы Шагала, полностью посвященные священному писанию в картинах, гравюрах и гобеленах.

Художник не оставляет равнодушным никого из гостей выставки. Каждый уносит с собой частичку его творчества в сердце.

По предварительным данным, сегодня в музей «Новый Иерусалим» пришли около 2,5 тысяч человек. Из них более половины пришли посмотреть именно на работы Шагала.

Всего на выставке представлены 239 работ мастера, которые привезли в Подмосковье из музеев и частных коллекций сразу трех стран: России, Франции и Белоруссии.

Кроме картин и гравюр на выставке представили экспонаты, которые окружали художника в детстве: лубки, изразцы, предметы быта и религиозного обихода.

Выставка продлится до 8 марта, так что можно вполне успеть посетить ее не один раз, каждый раз по новому открывая для себя Марка Шагала как художника и как простого человека.