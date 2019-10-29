Акустический концертный зал-трансформер на 500 мест построят в Балашихе

Концертный зал будет располагаться в новом здании детской музыкально-хоровой школы «Пионерия» имени Георгия Струве в подмосковной Балашихе. Проект уже готов, к работам приступят весной следующего года.

«Личный его инструмент. По одной из версии он принадлежал Сергею Рахманинову. Мы до конца не знаем, но он рассказывал, и он категорически не хотел с ним расставаться, что нет, пусть стоит, потому что он дышал, его касались очень значимые руки», — сказала Елена Веремеенко, заведующая хоровым отделом детской муз школы «Пионерия».

Раритетное пианино, советские афиши, портрет Чайковского. Все это бережно хранят в кабинете школы народного артиста РСФСР- Георгия Струве. Маэстро создал ее в 1953 году и сам же придумал логотип — птичку. Лапки в виде бемолей, хвост из скрипичных ключей- показывает Елена Веремеенко — ученица Струве. Сейчас она здесь главный хормейстер.

«Помню, как я в первый раз увидела в консерватории пионерию, я еще не пела, и вот это тоже магическое осталось впечатление хор. Орган они начинают петь — были мурашки и вот, видимо, с тех пор мы с этими мурашками и остались», — сказала Елена Веремеенко, заведующая хоровым отделом детской муз школы «Пионерия».

Источник фото: телеканал «360»

Георгий Струве — создатель уникальной системы массового обучения музыке и хоровому пению. С детскими коллективами он объехал весь Советский Союз. Вместе с учениками выступал во Франции, Италии, Германии, Чехии. Сейчас традиции Струве продолжают его современные коллеги. А их воспитанники ежегодно выигрывают российские и международные конкурсы. Правда, путь к успеху тернист.

«Репетировать в непригодных акустически помещениях хормейстерам очень сложно, благодаря их энтузиазму и таланту, ну, и дети у нас очень хорошие — посмотрите на их лица», — сказала Александра Веремеенко, директор детской музыкально-хоровой школы «Пионерия» имени Г. А. Струве.

Этот зал — самый большой в музыкально-хоровой школе. Он вмещает всего сто человек, зрителям приходится стоять, а занятия для самых маленьких проходят в здании через дорогу. Расширить творческое пространство тут мечтают давно. В этом году проект пристройки получил серебро на международном архитектурном конкурсе.

По проекту новое здание соединят со школой переходом. В уникальном акустическом зале установят 500 кресел-трансформеров. Здесь можно будет проводить концерты и мероприятия не только школы, но и области. Строительство планируют начать весной следующего года.