Концертный зал, названный в честь работорговца, переименовали в Британии

Он носил имя Эдварда Колстона, который прославился и разбогател за счет работорговли. Теперь учреждение называется Bristol Beacon. На сайте пояснили, что из-за старого названия не все посетители могли там чувствовать себя комфортно. Также в сообщении говорится, что это событие стало вкладом «в построение более справедливого и равноправного общества».