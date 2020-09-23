facebook_pixel
    23 сентября 2020, 18:24

    Концертный зал, названный в честь работорговца, переименовали в Британии

    Дарья Морозова

    Концертный зал Colston Hall в городе Бристоль переименовали. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт зала.

    Он носил имя Эдварда Колстона, который прославился и разбогател за счет работорговли. Теперь учреждение называется Bristol Beacon. На сайте пояснили, что из-за старого названия не все посетители могли там чувствовать себя комфортно. Также в сообщении говорится, что это событие стало вкладом «в построение более справедливого и равноправного общества».

    Новости SMI.FM