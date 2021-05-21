Концертмейстер Мария Сафарьянц рассказала, что западные музыканты сильно пострадали во время пандемии

Скрипач и концертмейстер Мария Сафарьянц рассказала, что пандемия коронавируса сильно отразилась на зарубежных музыкантах. Об этом сообщило ИА Nation News.

Она рассказала, что ее муж Константин Орбелян — американский дирижер. И его театр до сих пор закрыт.

«Весь персонал — хористы, работники сцены, оркестранты — раньше получал зарплату. А сейчас нет контракта, деньги им не платят, вот они и вышли на забастовку», — поделилась Сафарьянц.

Она отметила, что подобное происходит не только в Америке, но и во многих других странах.